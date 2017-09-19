Угрозами проблему на Корейском полуострове не решить - МИД Китая

Бряцанье оружием и демонстрация готовности развязать войну в регионе не способствуют деэскалации, а скорее подогревают ее, считают в Пекине

Угрожающие маневры или такая же риторика не помогут урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Об этом, не называя имен спикеров и страны, которые якобы прибегают к таким действиям, заявили в министерстве иностранных дел Китая, пишет агентство Reuters.

Ранее сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис намекнул о том, что ведомство рассматривает также и военные варианты решения "вопроса Северной Кореи", а за день до того спикер Госдепа США заявила, что "КНДР будет уничтожена, если продолжит такое поведение".

"До сих пор развитие событий по ядерной проблеме полуострова лишь доказывает, что независимо от того, используются ли военные угрозы на словах или в действиях, найти решение таким образом невозможно. Более того, это лишь способствует нарастанию напряженности и делает вопрос денуклеаризации полуострова еще более запутанным и сложным для разрешения", - пояснил позицию Китая спикер МИД страны Кан Лю.

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Вчера, 18 сентября, на совместных американо-южнокорейских учениях истребители и бомбардировщики союзников пролетели вдоль демилитаризованной зоны у границы с КНДР, проведя учебное бомбометание. В октябре США и Южная Корея намерены провести новые учения с участием ударной морской группы ВМС США.

Совместные учения ВВС Южной Кореи и ВВС США (фото - ЕРА)

8 августа американский президент заявил, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. Северная Корея высмеяла его слова сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

3 сентября 2017 года КНДР испытала якобы не "классическую" ядерную бомбу, а водородную (термоядерную). Спустя неделю в ООН проголосовали за новые санкции против Северной Кореи, которые предусматривают полный запрет на экспорт текстиля, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. КНДР пригрозила, что санкции только ускорят ядерную программу.

Первоначальный вариант проекта резолюции ООН предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти для КНДР и замораживание активов северокорейского диктатора Ким Чен Ына за границей.

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