В Осло экс-полицейский получил максимальный срок за взятки

Бывший полицейский Эрик Йенсен все обвинения отрицает обвинения и намерен подать апелляцию

В Осло суд приговорил к 21 годам тюрьмы бывшего начальника управления полиции по борьбе с организованной преступностью 60-летнего Эрика Йенсена. Об этом сообщает The Local.

Он признан виновным в получении взяток и предоставлении помощи контрабандистам наркотиков.

По даннымполиции, Йенсен получил 2,44 миллиона крон (более 262 000 евро, - ред.) взяток в обмен на помощь в контрабанде 13,9 тонн гашиша в Норвегию с 2004 по 2013 годы.

Бывший полицейский все обвинения отрицает обвинения и намерен подать апелляцию.

"21-летний приговор для Йенсена - это максимально возможный по норвежскому законодательству, поскольку не было никаких смягчающих обстоятельств", - отмечается в сообщении.

Одним из главных свидетелей на суде был его сообщник, контрабандист наркотиков Гйермунд Капелен.

Он дал показания и признался, что перевозил наркотики. Его приговорили к 15 годам лишения свободы

"Действия Йенсена серьезно подорвали доверие общественности, от которого зависят полиция и верховенство закона", - отметил председатель окружного суда Осло.

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