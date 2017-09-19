ООН требует беспрепятственного доступа в Мьянму

Комиссия ООН констатировала наличие серьезного гуманитарного кризиса в Мьянме

Комиссия ООН по расследованию насилия против мусульман-рохинджа в Мьянме потребовала беспрепятственного доступа в регион кризиса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я полагаю, что сотрудничество с комиссией Совета ООН по правам человека - в интересах самого мьянманского правительства", - заявил сегодня глава Комиссии Марзуки Дарусман в Женеве.

Он указал, что, помимо сообщений о массовых убийствах и пытках, нужно проверить информацию о противопехотных минах, установленных на границе с Бангладеш, которые убивают и калечат спасающихся бегством рохинджа.

"Налицо большой гуманитарный кризис, требующий безотлагательного пристального внимания", - подчеркнул Дарусман.

Он отметил, что в связи с эскалацией конфликта в Мьянме его комиссия попросит продлить ее шестимесячный мандат на период после марта 2018 года.

Постоянный представитель Мьянмы в ООН заявил, что создание Комиссии по расследованию насилия против мусульман-рохинджа "не помогает делу".

Государственный советник Мьянмы и де-факто премьер-министр этой страны Аунг Сан Су Чжи 19 сентября впервые публично осудила насилие и нарушение прав человека в ее стране. Она сказала, что правительство Мьянмы готово содействовать возвращению более чем 400 тысяч беженцев. При этом госсоветник ничего не сказала о гарантиях возвращения.

9 сентября власти Мьянмы разрешили Красному Кресту предоставить помощь перемещенным лицам из мусульманской общины в городе Маунттау на севере штата Ракхайн.

Читайте также: Беспрерывная резня: почему в Мьянме массово истребляют мусульман

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.