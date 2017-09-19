Правительство США остановило продажу оружия для охраны Эрдогана

Госдепартамент США запретил поставку оружия телохранителям турецкого лидера, в частности, приостановлена сделка на $1,2 млн

Правительство США приняло решение приостановить поставку оружия подразделению охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Причиной стало нападение охранников Эрдогана на мирных демонстрантов перед посольством Турции в Вашингтоне в мае 2017 года, сообщает во вторник 19 сентября, агентство Deutsche Welle.

В частности, заморожен контракт на закупку в США 1600 пистолетов на сумму $1,2 млн. Кроме того, сенаторы Патрик Лихи и Крис Ван Холлен, которые сообщили об этом решении Госдепартамента, выступили с инициативой ввести эмбарго на поставку оружия турецкой полиции.

"Они произвольно задерживали граждан Турции, которые мирно критиковали власть, и жестоко обращались с ними," - заявили сенаторы.

Инцидент произошел во время майского визита президента Эрдогана в США. Возле посольства Турции собралась демонстрация, на участников которой стали разгонять охранники Эрдогана. Десять человек получили травмы. В общей сложности обвинения выдвинуты против 19 телохранителей президента Турции.

17 мая охранники президента Турции напали в Вашингтоне на протестующих с курдской символикой.

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