Запад-2017: Лукашенко не поедет в РФ из-за протестов в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил визит в Россию из-за протестов в своей стране в связи с проведением учений Запад-2017. Об этом сообщают в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Планировалось, что в ходе финальной части учений президенты РФ и Беларуси вместе посетят один из полигонов в России. Однако в связи с ростом протестных настроений из-за "наглого поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси" Лукашенко будет наблюдать за учениями исключительно на белорусских полигонах.
Ранее сегодня сообщалось, что реальная численность личного состава и техники на российско-белорусских учениях Запад-2017 значительно превышает официально анонсированную.
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