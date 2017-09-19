Трамп: Ядерная сделка с Ираном - позор для США

Президент США считает, что сделка с Ираном была плохой и односторонней транзакцией

Ядерная сделка с Ираном - это позор для США, заявил президент Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Сделка по Ирану была одной из самых худших и односторонних транзакций, в которую впрягли США. Откровенно говоря, эта сделка - позор для США", - сказал он.

"Пришло время, чтобы весь мир вместе нами призвал к тому, чтобы правительство Ирана прекратило гонку за смертью и разрушением", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что Иран должен прекратить поддержку терроризма и заняться "помощью собственному населению и уважением суверенных прав своих соседей".

Ранее Трамп также пригрозил КНДР "полным уничтожением" в том случае, если режим диктатора Ким Чен Ына продолжит развивать свою ядерную программу.

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