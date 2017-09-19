Не теряет надежду: Макрон обсудил с Трампом соглашение о климате

Президент Франции продолжает обсуждение с главой США возвращение Штатов в климатическое соглашение, однако менять условия договора Макрон не намерен

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает обсуждение с американским президентом Дональдом Трампом Парижское климатическое соглашение. Об этом Макрон сообщил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Reuters.

"Я осуждаю решение США (о выходе из климатического соглашения - ред.), и я продолжаю диалог с президентом Трампом, потому что я убежден, что в конце концов он увидит, что в интересах американцев быть частью Парижского климатического соглашения", - заявил Макрон, отметив, что уступать в условиях соглашения он не намерен.

5 августа Государственный департамент США официально сообщил ООН, что выходит из Парижского климатического соглашения в пресс-релизе, выпущенном в пятницу, но оставил за собой право повторного участия, если условия для Соединенных Штатов улучшатся.

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