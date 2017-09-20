Мертвый водитель 8 месяцев сидел за рулем авто у аэропорта в США

В международном аэропорту Канзас-сити был найден мертвым 53-летний водитель автомобиля, которого родственники искали восемь месяцев. Об этом сообщает NY Post.

Полиция в Канзас-Сити нашла тело во вторник, 12 сентября, после того, как в международном аэропорту Канзас-Сити был обнаружен неприятный запах, исходящий от белого грузового пикапа Dodge Ram, припаркованного на улице напротив терминала в оживленном туристическом месте.



Тело было настолько сильно разложено, что следователи не могли изначально определить пол или расу, но позже он был идентифицирован и, как сообщается, погиб от самоубийства, предает Kansas City Star.



"Как такое может быть в нашей стране? Грузовик стоял на парковке восемь месяцев, и никто и глазом не повел? Не верю!" - заявила вдова Поттера Кэролайн.



Представители аэропорта принесли свои соболезнования, но объяснить этот инцидент не смогли. Дело расследует полиция.



Мужчина пропал без вести после того, как вышел из дома 17 января 2017 года.



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