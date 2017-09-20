США продолжат выполнять климатическое соглашение - Керри

Экс-госсекретарь США заявил, что крупные штаты продолжат следовать договоренностям, несмотря на решение Трампа о выходе из Парижского соглашения

Президент США не изменить свое решение о выходе из Парижского климатического соглашения, однако крупные штаты продолжат следовать договоренностям в Париже, невзирая на юридический выход из них. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью Euronews во время его визита в Украину.

"Есть крупные штаты, такие как Нью-Йорк и Калифорния, регион Новая Англия, которые продолжат тот курс, который был выработан на конференции в Париже. США, несмотря на решение Трампа, будут выполнять договоренности, достигнутые во французской столице", - заявил он.

Керри сообщил, что он участвовал в переговорном процессе в Париже, когда разрабатывалось соглашение и считает такой поступок Трампа огромной ошибкой.

"Свое решение он принял, не думая о научных фактах. Президент Трамп заявил, что сделал это, поскольку соглашение обременительно для США. Но это не так", - сообщил он.

"Парижское соглашение никого ни к чему не принуждает. Каждая страна разрабатывает свой план. Это возможность для США занять ведущую позицию на международной арене. (...) Я хотел бы, чтобы США сохраняли лидерство, как это было при администрации Обамы", - добавил он.

Также он отметил, отметил, что обеспокоен тем, что сейчас Белый дом "отказывается от некоторых обязательств государств-лидеров".



5 августа Государственный департамент США официально сообщил ООН, что выходит из Парижского климатического соглашения в пресс-релизе, выпущенном в пятницу, но оставил за собой право повторного участия, если условия для Соединенных Штатов улучшатся.



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