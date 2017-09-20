ООН запустила план по восстановлению Кубы от урагана на $55 млн

От самого разрушительного урагана, когда-либо зарегистрированного в Атлантике, пострадали более двух миллионов жителей Кубы

ООН во вторник, 19 сентября, запустила план действий для устранения последствий урагана Ирма, который коснулся более двух миллионов жителей Кубы и полностью разрушил инфраструктуру на большой части островного государства. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ООН.

Ураган Ирма - самый сильный ураган, когда-либо зарегистрированный в Атлантике. Стоимость программы помощи более $55 млн.



"Этот план действий предусматривает затраты $55,8 млн для обеспечения насущных потребностей 2,151 млн человек, которые понесли значительный ущерб от урагана Ирма в 33-х наиболее пострадавших муниципалитетах", - говорится в заявлении.



Также подчеркивается, что помощь будет осуществляться на основе широкого диалога с национальными органами власти.



Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил свои сожаления в связи с разрушениями, причиненными в Карибском регионе ураганом следующим ураганом Мария, который обрушился накануне обрушился на еще не оправившиеся от Ирмы острова.



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