Геноцид рохинджа в Мьянме: сожжено более 200 мусульманских сел

Территория возле границы с Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия гибнут и получают увечья

В Мьянме силы безопасности сожгли около 200 сел мусульман народности рохинджа, а сама операция на севере штата Ракхайн сопровождалась массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Об этом членам Совета по правам человека сообщил Председатель Миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман, говорится на официальном сайте ООН.

"Поступают сообщения о том, что территория возле границы с Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что в ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями", - сообщил Дарусман.



Он отметил, что чудовищным преступлениям, как правило, предшествует человеконенавистническая пропаганда.



Председатель Миссии заявил, что он и его коллеги хотят своими глазами увидеть, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну.



Сообщается, что после нападения повстанцев из народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.