Мацеревич о Запад-2017: РФ намерена применить ядерное оружие

Запад-2017 являются самыми агрессивными из всех учений России за последние 30 лет, отметил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич

Во время совместных российско-белорусских учений Запад-2017 будет отработано РФ применение ядерного оружия. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает TVP Info.

"Учения продлятся (после 20 сентября, - ред.), на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", - сказал Мацеревич.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

Мацеревич подчеркнул, что Запад-2017 являются самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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