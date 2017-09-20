Количество жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек

Представители властей сообщают, что в столице Мексики разрушены десятки домов

В результате сильного землетрясения магнитудой 7,4 в Мексике погибли 226 человек. Об этом сообщил в Twitter глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее власти страны сообщали о 140 жертвах. По их данным, в столице разрушены десятки домов.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями.

"Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий. По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества", - отмечается в сообщении.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу, - ред.). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

"Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр", - отметили в геологической службе США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

19 сентября сообщалось, что в Мексике произошло мощное землетрясение. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего.

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