Эстония: Россия может провести военную операцию в Беларуси

Глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас считает, что цель учений Запад-2017 парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно

Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас в интервью ERR.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", - отметил Террас.

По его словам, задача учений Запад-2017 и других совместных военных учений - максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими.

"Цель - парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - добавил глава Сил обороны Эстонии.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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