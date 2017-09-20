Генассамблея ООН: россияне бойкотировали речь Грибаускайте
В Нью-Йорке российская делегация в ООН покинула зал заседания до начала выступления президента Литвы Даля Грибаускайте, в котором она раскритиковала российско-белорусские военные учения Запад-2017. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По ее словам, "Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, на Запад".
Накануне президент Литвы встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем и рассказала ему об "агрессивном и наступательном характере" учений Запад-2017 возле литовских границ. Она также заявила, что эти учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом.
Во время Генассамблеи ООН Грибаускайте также заявила, что руководство России никак не может побороть свою ненависть к Западу, доказательством чего являются учения Запад-2017.
Она призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия, по ее словам, применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".
"Несмотря на то, что обязанности России как постоянного члена Совбеза - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая устав ООН", - сказала Грибаускайте.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
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