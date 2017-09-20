Мадрид взял под контроль финансы Каталонии и блокирует референдум

Теперь власти Каталонии ограничены в автономии и под вопросом остается выплата зарплат государственным работникам

Испания взяла под свой контроль финансы Каталонии, чтобы предотвратить использование средств на проведение референдума о независимости, который власти страны считают незаконным. Об этом сообщает агентство AFP.

Теперь регион ограничен в автономии и выплата тысяч зарплат государственным работникам остается под вопросом.

"Это полная безответственность. Они ведут нас к административному краху", - заявил вице-президент Каталонии Ориольд Хункерас, добавив, что эта мера была "беспрецедентной".

Консервативное правительство Испании объявило, что возьмет на себя оплату основных услуг и зарплат государственных служащих в Каталонии, чтобы помешать ему тратить деньги на референдум, намеченный на 1 октября.



Регионы Испании платят налоги центральному правительству, а затем получают квоту на здравоохранение, образование и общественную инфраструктуру.

Каталония получает ежемесячно около 1,5 млрд евро в месяц от Мадрида для покрытия основных нужд. "Это означает, что отныне (каталонские лидеры) больше не имеют своих денег", - сказала пресс-секретарь бюджетного министерства Испании.

Она не будет иметь права на какие-либо "дополнительные расходы" сверх тех, которые уже предусмотрены, добавила она.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости.

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