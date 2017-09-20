Шульц заявил, что не готов падать перед Эрдоганом на колени

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объяснил, почему Турция пока не может стать членом ЕС

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что не будет из-за вопроса беженцев замалчивать свертывания демократии, которое президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит в Турции, и "не готов падать перед ним на колени". Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Я не готов падать перед господином Эрдоганом на колени. Нельзя позволять шантажировать себя. Насколько я его знаю, он, в конце концов, не пойдет на такой шаг и не будет использовать беженцев как инструмент своей внешней политики. Если он это сделает, то потеряет, по моему мнению, любое международное доверие", - отметил Шульц.

По его словам, нет смысла дальше вести переговоры с тем, кто, "по сути, каждый день нарушает фундаментальные принципы, которые он, наоборот, должен выполнять, чтобы стать членом ЕС".

"Следует осознать: ЕС - это сообщество, основанное на общих правовых принципах, оно базируется на основополагающих принципах прав человека. Таким правом, например, есть свобода мысли и свобода журналистов работать без давления со стороны государства. Сейчас же в Турции систематически происходит скатывание в обратную сторону. Поэтому Турция не может стать членом ЕС", - подчеркнул Шульц.

29 августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция отдаляется от Европейского союза "семимильными шагами".

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