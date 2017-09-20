СМИ назвали вероятную причину инцидента с ракетой на Западе-2017

Эксперты полагают, что ракета была ошибочно выпущена вертолетом из-за "технического сбоя в системе вооружения"

Причиной ошибочного запуска ракеты вертолетом ВС РФ на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом во время учений Запад-2017 мог стать технический сбой. Об этом со ссылкой на предварительные выводы экспертов сообщает российское издание Коммерсант.

Близкий к военному командованию источник подтвердил журналистам, что 16 сентября 2017 года на Лужском произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, вследствие которого "едва не погибли люди".

В тот день во время выполнения вертолетной парой огневых задач на полигоне "при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиаракеты С-8 класса "воздух-земля".

По информации СМИ, на земле легкие ранения получили трое военных, также были повреждены армейский фургон и бронеавтомобиль.

Источники издания полагают, что самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за "технического сбоя в системе вооружения вертолета". "Участники расследования установили, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения", - пишет газета.

В правоохранительных органах РФ неофициально сообщили, что данных о происшествии "к ним пока не поступало". В то же время для расследования ЧП уже создана спецкомиссия из представителей Минобороны государства-агрессора и авиапромышленности.

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Пилотов вертолетов, ставших участниками инцидента, на время расследования от полетов отстранят.

Близкий к российскому Генштабу источник заверил, что ЧП "не сказалось" на ходе учения Запад-2017. Отмечается, что уже на следующий день после происшествия экипажи вертолетов Ми-28Н и Ка-52 в присутствии президента РФ Владимира Путина отработали на Лужском поставленные задачи, заслужив "высокую оценку" от хозяина Кремля.

19 сентября 2017 года российские СМИ сообщили, что во время учений Запад-2017 под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном.

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