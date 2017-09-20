Ракку на 90% освободили от боевиков Исламского государства - SOHR
Поддерживаемый США альянс повстанцев Сирийские демократические силы контролирует уже около 90% территории некогда оплота террористов Исламского государства в стране - города Ракка. Об этом со ссылкой на данные агентуры Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR) пишет агентство Reuters.
Вооруженное объединение из 30 тысяч бойцов (около 70% состава - курдские Отряды народной самообороны), которое проводит наземную операцию против джихадистов ИГ, поддерживает с воздуха международная антитеррористическая коалиция.
Также время от времени применяется американский армейский спецназ.
Операция по освобождению Ракки, которая расположена в 90 км от границы с Турцией и была захвачена боевиками ИГ в начале расползания этой террористической сети на Ближнем Востоке в 2014 году, стартовала 6 июня 2017 года. По данным разведки Запада, в городе находятся от двух до четырех тысяч боевиков.
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В начале июня повстанцы отбили у джихадистов плотину около Ракки. Курды теперь сейчас контролируют все плотины на Евфрате. В прошлом месяце SDF также освободила стратегически важный город Табка в 50 км от Ракки. Террористы частично покидают Ракку и перемещают свою "столицу" в Дейр-эль-Зор в 140 км.
Ракка на карте региона:
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