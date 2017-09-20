В Барселоне впервые арестованы политики - сторонники референдума

В целом задержаны 14 человек, в ходе обысков конфисковано около 1,3 млн листовок и других документов, имеющих отношение к запланированному референдуму

Испанская полиция в среду, 20 сентября, в Барселоне задержала помощника вице-председателя каталонского правительства Хосепа Марию Хове и еще более 10 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, были проведены обыски в помещениях, которые занимает правительство автономной области, готовящее референдум о независимости. Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Газета El Pais сообщает о задержании в общей сложности 14 человек и конфискации в ходе обысков около 1,3 млн листовок, а также других документов и атрибутов, имеющих отношение к запланированному референдуму.

Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделл и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

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9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.

Лидеры движения за независимость Каталонии заявили, что будут продвигать план отделения от Испании, несмотря на запрет от Конституционного суда.

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