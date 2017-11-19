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РФ подозревает известного критика Путина в убийстве трех человек

19.11.2017 08:40
По данным The Guardian, власти РФ называют бизнесмена Уильяма Браудера подозреваемым по делу об убийствах трех человек
РФ подозревает известного критика Путина в убийстве трех человек
Уильям Браудер (фото - twitter.com/Billbrowder)

Российские власти называют британского финансиста, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера "серийным убийцей". Об этом сообщает The Guardian.

Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении издания, российские следователи считают Браудера, который с 1995 по 2006 годы возглавлял крупный инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, подозреваемым по делу об убийстве трех человек - Октай Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова.

По данным СМИ, все три убийства связаны с делом о хищении $230 млн.

В судебных документах говорится : "Определение обстоятельств смерти жертв напрямую связано с изучением фактов по участию (в преступлении, - ред.) Браудера".

По данням издания, следствие предполагает, что смерти троих фигурантов носили "насильственный характер" и произошли в результате "умышленных действий".

Производство получило огласку благодаря юристу фонда Сергею Магнитскому, которого посадили в следственный изолятор и в 2009 году, где он умер.

Гасанов, Коробейников и Курочкин были убиты с 2007 по 2008 годы. 

Гасанов был найден мертвым в Москве, Курочкин недалеко от аэропорта Борисполь.

Место смерти Коробейникова не указано.

"Все трое были связаны с криминальными группировками и содействовали налоговым махинациям", - говорится в сообщении The Guardian.

Браудер - инициатор принятого в США Акта Магнитского, предусматривающего визовые и экономические санкции против тех россиян, кто причастен к нарушениям прав человека.

28 июля Браудер считал президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире, оценивая его состояние в 200 млрд долларов

Читайте также: Билл Браудер: Россия пытается отменить Закон Магнитского 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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