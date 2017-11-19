РФ подозревает известного критика Путина в убийстве трех человек

По данным The Guardian, власти РФ называют бизнесмена Уильяма Браудера подозреваемым по делу об убийствах трех человек

Российские власти называют британского финансиста, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера "серийным убийцей". Об этом сообщает The Guardian.

Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении издания, российские следователи считают Браудера, который с 1995 по 2006 годы возглавлял крупный инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, подозреваемым по делу об убийстве трех человек - Октай Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова.

По данным СМИ, все три убийства связаны с делом о хищении $230 млн.

В судебных документах говорится : "Определение обстоятельств смерти жертв напрямую связано с изучением фактов по участию (в преступлении, - ред.) Браудера".

По данням издания, следствие предполагает, что смерти троих фигурантов носили "насильственный характер" и произошли в результате "умышленных действий".

Производство получило огласку благодаря юристу фонда Сергею Магнитскому, которого посадили в следственный изолятор и в 2009 году, где он умер.

Гасанов, Коробейников и Курочкин были убиты с 2007 по 2008 годы.

Гасанов был найден мертвым в Москве, Курочкин недалеко от аэропорта Борисполь.

Место смерти Коробейникова не указано.

"Все трое были связаны с криминальными группировками и содействовали налоговым махинациям", - говорится в сообщении The Guardian.

Браудер - инициатор принятого в США Акта Магнитского, предусматривающего визовые и экономические санкции против тех россиян, кто причастен к нарушениям прав человека.

28 июля Браудер считал президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире, оценивая его состояние в 200 млрд долларов

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