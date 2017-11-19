РФ подозревает известного критика Путина в убийстве трех человек
Российские власти называют британского финансиста, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера "серийным убийцей". Об этом сообщает The Guardian.
Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении издания, российские следователи считают Браудера, который с 1995 по 2006 годы возглавлял крупный инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, подозреваемым по делу об убийстве трех человек - Октай Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова.
По данным СМИ, все три убийства связаны с делом о хищении $230 млн.
В судебных документах говорится : "Определение обстоятельств смерти жертв напрямую связано с изучением фактов по участию (в преступлении, - ред.) Браудера".
По данням издания, следствие предполагает, что смерти троих фигурантов носили "насильственный характер" и произошли в результате "умышленных действий".
Производство получило огласку благодаря юристу фонда Сергею Магнитскому, которого посадили в следственный изолятор и в 2009 году, где он умер.
Гасанов, Коробейников и Курочкин были убиты с 2007 по 2008 годы.
Гасанов был найден мертвым в Москве, Курочкин недалеко от аэропорта Борисполь.
Место смерти Коробейникова не указано.
"Все трое были связаны с криминальными группировками и содействовали налоговым махинациям", - говорится в сообщении The Guardian.
Браудер - инициатор принятого в США Акта Магнитского, предусматривающего визовые и экономические санкции против тех россиян, кто причастен к нарушениям прав человека.
28 июля Браудер считал президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире, оценивая его состояние в 200 млрд долларов
Читайте также: Билл Браудер: Россия пытается отменить Закон Магнитского
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
-
17.11.17
15:30
-
17.11.17
17:02
Новости партнеров
- 74749
- 54215
- 23528
- 22434
- 21349