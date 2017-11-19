В ОАЭ на аукционе продали автомобильный номер за $3 млн

Всего на аукционе были проданы автономера на сумму почти $15 млн

На аукционе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, - ред.) 23-летний бизнесмен заплатил $3 млн за регистрационный номер для автомобиля. Об этом сообщает Khaleej Times.

По словам бизнесмена Ахмеда аль-Марзуки, он купил этот номер "из-за его значимости для нации".

Отметим, что 2 декабря в ОАЭ отмечают Национальный день в память об объединении семи эмиратов в 1971 году.

"Я очень рад и горд тем, что получил регистрационный именно номер два", - сказал бизнесмен.

Всего на аукционе были проданы автономера на сумму почти $15 млн. Все эти средства пойдут на благотворительность.

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