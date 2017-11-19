В бундесвере увеличилось число преступлений на сексуальной почве

По данным министерства обороны ФРГ, особенно выросло число заявленных предполагаемых случаев изнасилований

Количество зарегистрированных случаев преступлений на сексуальной почве в бундесвере в последнее время резко увеличилось. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild am Sonntag.

По данным министерства обороны ФРГ, особенно выросло число заявленных предполагаемых случаев изнасилований. Всего к 14 ноября 2017 года в бундесвере уже зафиксировано 11 случаев изнасилований или попыток изнасилования. За 2016 год таких случаев было зарегистрировано всего пять.

Всего к концу сентября 2017 года было заявлено о 187 преступлениях на сексуальной почве (в 2016 году - 128). В это число включаются как непозволительные прикосновения, так и более серьезные нарушения. При этом отмечается, что о ряде случаев, которые произошли до 2017 года, было вновь заявлено в нынешнему году, так как жертвы не были удовлетворены ходом разбирательств.

В министерстве обороны ФРГ полагают, что сократилось количество неучтенных нарушений. По словам главы министерства Урсулы фон дер Ляйен, преступления на сексуальной почве, которые считаются в обществе незаконными, будут караться также и в армии.

"В армии мы стремимся к обстановке открытости, в которой каждый может заявить о несправедливости и насилии", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в Польше с 1 октября частично открыли реестр сексуальных преступников-рецидивистов, а также педофилов.

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