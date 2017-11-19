В Японии тестируют в супермаркетах "умные корзины" для покупок

Японская корзина для покупок сама сканирует электронные метки на товарах, а также подсчитывает итоговую стоимость покупок

В Японии провели тестирование "умной корзины" для покупок в супермаркетах. Об этом сообщает Tech Insider.

Изобретение появилось в торговой сети Осаки. Его намерены внедрить в магазинах других городов в 2018 году.

"Японская корзина для покупок сама сканирует электронные метки на товарах, а также подсчитывает итоговую стоимость покупок", - отмечает издание.

В то время покупатель расплачивается, дно корзины сдвигается, а товары аккуратно помещают в пластиковый пакет.

Инициаторы создания "умной корзины" отметили, что они стремились сократить очереди на кассах и ускорить процесс оплаты покупок.

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