В Японии тестируют в супермаркетах "умные корзины" для покупок
В Японии провели тестирование "умной корзины" для покупок в супермаркетах. Об этом сообщает Tech Insider.
Изобретение появилось в торговой сети Осаки. Его намерены внедрить в магазинах других городов в 2018 году.
"Японская корзина для покупок сама сканирует электронные метки на товарах, а также подсчитывает итоговую стоимость покупок", - отмечает издание.
В то время покупатель расплачивается, дно корзины сдвигается, а товары аккуратно помещают в пластиковый пакет.
Инициаторы создания "умной корзины" отметили, что они стремились сократить очереди на кассах и ускорить процесс оплаты покупок.
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