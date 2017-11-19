Беспилотные автомобили выедут на дороги Британии до 2021 года

Массовое использование беспилотных авто потребует развития технологии связи 5G

Британия выделит 75 млн фунтов (около 84 миллионов евро, - ред.) на разработку искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей, которые должны появиться на дорогах страны в 2021 году. Об этом министр финансов Британии Филипп Хэммонд должен объявить в речи, посвященной государственному бюджету в среду, 22 ноября, сообщает Deutsche Welle.

По оценкам правительства, объем средств в индустрии беспилотных авто до 2035 года возрастет до 28 млрд фунтов.

Массовое использование беспилотных авто потребует развития технологии связи 5G. На это правительство планирует выделить 160 млн фунтов.

Правительство страны объявит о выделении 400 млн фунтов компаниям, которые планируют установить станции подзарядки для электромобилей по всей стране.

Британцы, которые приобретут электромобиль, также могут рассчитывать на компенсацию от правительства. Таким образом, Лондон пытается выполнить свои обязательства по сокращению объемов парниковых газов.

26 апреля компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, материнскую структуру Google, начала тестирование своих автомобилей, управляемых автопилотом, в городе Феникс, штат Аризона.

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