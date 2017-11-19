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В столице Турции запретили все мероприятия ЛГБТ-групп

19.11.2017 16:27
Запрет введен в субботу на "неопределенный" период из соображений безопасности
В столице Турции запретили все мероприятия ЛГБТ-групп
Фото: EPA

В столице Турции чиновники запретили проводить любые мероприятия группам, которые борются за права лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Об этом сообщает The Associated Press.

Сказано, что запрет вступил в силу в субботу на "неопределенный" период и распространяется на показы фильмов, театральные представления, дискуссионные панели и выставки ЛГБТ.

Администрация губернатора Анкары объявила в воскресенье, что запрет был применен для защиты "общественной безопасности". По его словам, эти события могут вызвать враждебность между различными группами и поставить под угрозу "здоровье и мораль", а также права и свободы других людей.

Отмечается, что в Турции гомосексуализм не запрещен, и многие ассоциации ЛГБТ юридически зарегистрированы, однако правозащитники говорят, что они сталкиваются с дискриминацией.

5 августа в Стамбуле нашли обезглавленным и изнасилованным беженца-гея из Сирии.

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