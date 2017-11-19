Генерал США не выполнит незаконный приказ Трампа о ядерной атаке
Стратегическое командование США (СТРАТКОМ) откажется выполнять приказ президента США Дональда Трампа о применении ядерного оружия, если он будет незаконным. Об этом заявил командующий ядерными силами США Джон Хайтен на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада), передает CNN.
Хайтен сказал, что президент должен будет объяснить, почему он принял решение о нанесении ядерного удара, поскольку для такого шага должны быть исчерпаны все другие возможности.
"Я скажу: "Господин президент, это незаконно". И что он будет делать? Он скажет: "А какое решение будет законным?" И после этого мы найдем различные решения, используя полный спектр возможностей для того, чтобы ответить на любую ситуацию. Так это работает, ничего сложного", - заявил он.
Генерал отметил, что из-за незаконного ядерного удара можно остаток своей жизни провести в тюрьме.
"Я думаю, что некоторые люди считают нас глупыми. Но это не так. Мы много думаем об этом. Если вы понимаете свою ответственность, вы всегда думаете об этом", - резюмировал он.
По законам США, президент имеет право отдать приказ о нанесении ядерного удара в любой момент без одобрения Конгресса. Хайтен отмечает, он десятилетиями изучает законодательство, которое определяет законность действий во время военных операций и объясняет, как реагировать в случае получения незаконных приказов.
2 октября американский генерал, бывший заместитель главы Генштаба армии США Джек Кин заявил в блиц-интервью LIGA.net, что Трамп рассматривает опцию превентивного удара по КНДР.
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