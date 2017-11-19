Президент Зимбабве согласился уйти в отставку - СМИ
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, заточенный в свою резиденцию военными с 15 ноября, согласился в воскресенье уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
Также сказано, что после того, как его сегодня, 19 ноября, отстранили с поста главы правящей партии, у него было 24 часа на возможность добровольно сложить полномочия, либо будет начата процедура импичмента.
Reuters пишет, что, по информации источника, военные Зимбабве работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточняя подробностей.
Государственная телекомпания Зимбабве ZBC сообщила, что Мугабе вскоре обратится к гражданам.
В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.
Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".
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