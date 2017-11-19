В Марокко во время давки при раздаче продуктов погибли 15 человек

Среди погибших и раненых больше всего женщин и людей преклонного возраста

В Марокко на севере Африки по меньшей мере 15 человек погибли в результате давке, которая произошла во время выдачи продовольственной помощи. Об этом сообщает местное издание 2m.ma.



В сообщении сказано, что инцидент произошел в селе Сиди Буалим в провинции Эс-Сувейра, где раздавала еду частная благотворительная организация.



Отмечается, что ранения получили до 40 человек. Среди погибших и раненных больше всего женщин и людей преклонного возраста.





Местные власти проводят расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

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