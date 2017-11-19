Главы МИД арабских стран собрались на экстренное совещание

Встреча проходит в Каире

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств проводят в столице Египта чрезвычайное совещание, на котором обсуждают действия Ирана в регионе. Об этом сообщает Радио Свобода.



Отмечается, что встреча проходит во время особой напряженности между странами-соперниками в регионе - Саудовской Аравией и Ираном, поскольку Эр-Рияд и Тегеран поддерживают разные стороны конфликта в Йемене.



Инициатором совещания стала Саудовская Аравия, которая указала на "нарушения, совершенные Ираном в арабском регионе, которые подрывают безопасность и мир... на всем земном шаре".



4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, союзник Саудовской Аравии, покинул свой пост, ссылаясь на опасность для его жизнь, после чего Эр-Рияд обвинил Иран во вмешательстве в дела Ливана.

13 ноября представительство Саудовской Аравии в ООН заявляло о намерении открыть аэропорты и морские порты в Йемене, которые были заблокированы коалицией во главе с королевством с 6 ноября.



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