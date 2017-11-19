Главы МИД арабских стран собрались на экстренное совещание
Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств проводят в столице Египта чрезвычайное совещание, на котором обсуждают действия Ирана в регионе. Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что встреча проходит во время особой напряженности между странами-соперниками в регионе - Саудовской Аравией и Ираном, поскольку Эр-Рияд и Тегеран поддерживают разные стороны конфликта в Йемене.
Инициатором совещания стала Саудовская Аравия, которая указала на "нарушения, совершенные Ираном в арабском регионе, которые подрывают безопасность и мир... на всем земном шаре".
4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, союзник Саудовской Аравии, покинул свой пост, ссылаясь на опасность для его жизнь, после чего Эр-Рияд обвинил Иран во вмешательстве в дела Ливана.
13 ноября представительство Саудовской Аравии в ООН заявляло о намерении открыть аэропорты и морские порты в Йемене, которые были заблокированы коалицией во главе с королевством с 6 ноября.
Читайте также: Госдеп: Мы видим руку Ирана в сирийской и йеменской войнах
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.11.17
08:31
-
17.11.17
08:30
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
Новости партнеров
- 75621
- 55062
- 29167
- 23890
- 23289