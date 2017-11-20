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В результате пожара в жилом доме Пекина погибли 19 человек

20.11.2017 00:57
Пожар произошел на юге Пекина, в районе, где живут преимущественно трудовые мигранты
В результате пожара в жилом доме Пекина погибли 19 человек
Фото: Xinhua News Agency

В столице Китая произошел пожар в жилом доме. Погибли 19 человек, сообщает BBC.

Еще восемь человек получили ранения.

Пожарные несколько часов не могли потушить огонь - на месте работали 30 пожарных машин. Причина возгорания неизвестна, но полиция Пекина сообщила о нескольких задержанных подозреваемых.

Пожар произошел на юге Пекина в районе Дасин, где, как правило, живут трудовые мигранты. Там также расположены несколько швейных фабрик.

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