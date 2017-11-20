В Молдове провалился референдум об отставке мэра Кишинева

Против мэра Кишинева открыты два уголовных дела и, пока они расследуются, чиновник все равно отстранен от должности

В Молдове провалился референдум об отставке мэра столицы - Кишинева. Об этом сообщает Молдпресс со ссылкой на окружной избирательный совет Кишинева.



На участки пришли 110 тысяч избирателей или 17,53% - такой явки недостаточно для признания референдума состоявшимся. Для этого нужна явка минимум трети избирателей.



На референдуме поднимался вопрос об отставке мэра Дорина Киртоакэ. Он занимает должность с 2007 года и сейчас на третьем сроке. Против него открыты уголовные дела за извлечение выгоды из влияния и превышение служебных полномочий. Киртоакэ отстранен от должности, пока расследуют дела.



На организацию референдума потратили почти девять миллионов леев - около 13,5 миллионов гривень.

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