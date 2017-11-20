США намерены предать огласке дела против Ирана и его граждан - WP

Обнародование данных об "иранских делах" может быть использовано Белым домом для принуждения Конгресса к усилению санкций против Тегерана, пишет СМИ

Министерство юстиции США планирует в течение месяца предать огласке несколько дел, в которых фигурируют власти Ирана и некоторые его граждане, в том числе по подозрению в хакерской атаке на телеканал HBO. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

В октябре 2017-го прокурорам по нацбезопасности было предложено рассмотреть любые текущие расследования против Ирана с целью их обнародования, пишет СМИ.

Некоторые правоохранители опасаются, что такая огласка может быть использована администрацией президента Дональда Трампа для принуждения Конгресса к введению новых санкций против Тегерана.

В Минюсте отказались комментировать эту информацию.

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Одно из расследований, которое может быть обнародовано, связано с кибератакой на телеканал HBO летом 2017-го, когда хакеры похитили сценарий седьмого эпизода телесериала "Игра престолов" и потребовали за него выкуп.

7 ноября 2017 года США продлили на один год санкции против Ирана, которые впервые были введены еще в 1979-м.

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