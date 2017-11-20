В США умер один из самых известных серийных убийц

Чарльз Мэнсон, осужденный за убийство семи человек, скончался в больнице округа Керн

Известный американский убийца Чарльз Мэнсон, который 46 лет провел в тюремном заключении, умер. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление управления исправительных учреждений Калифорнии.

Мэнсон умер в больнице округа Керн. Ему было 83 года.

4 января 2017 года Мэнсона госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Мэнсон и члены его коммуны под названием Семья были осуждены за убийство семи человек, совершенное в августе 1969 года. Одной из жертв убийц стала актриса и жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая на момент своей гибели находилась на девятом месяце беременности.

В тюрьме он находился с 1971 года. За это время ему было отказано в досрочном освобождении 12 раз. Его следующее прошение о свободе будет рассмотрено через 10 лет.

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