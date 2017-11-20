Президент Чехии едет к Путину в Сочи

Милош Земан также совершит визит и в Москву, где хочет встретиться с премьером РФ Дмитрием Медведевым и выступить на российско-чешском бизнес-форуме

Сегодня, 20 ноября, президент Чехии Милош Земан посетит Сочи, где планирует провести переговоры с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Радио Свобода.



Чешский лидер совершит визит в Москву 22 ноября для встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он также выступит на российско-чешском бизнес-форуме и планирует провести обед с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым 22 ноября.

Вместе с Земаном в российскую столицу прибудут около 130 руководителей чешских компаний.

10 октября 2017 года, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Земан заявил, что считает силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложил "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине. Сам он позже эти слова назвал своим мнением, извиняться за которое не намерен.

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