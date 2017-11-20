Наводнение в Афинах: количество жертв достигло 20

Ливни и сильный ветер в Греции не прекращаются уже неделю

Общее количество жертв наводнения в греческой столице Афинах достигло 20 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее в воскресенье, 19 ноября, в афинском пригороде Мандре было обнаружено тело 83-летнего мужчины, который также погиб в результате наводнения.

Два человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. После прошедших в центральной и северной частях Греции сильных ливней правительство ввело режим чрезвычайного положения. О жертвах в этих регионах не сообщается.

Ливни и сильный ветер не прекращаются в восточной части страны с 13 ноября. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в Греции сохранится как минимум до 20 ноября.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

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