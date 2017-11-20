В США разбился медицинский вертолет: есть жертвы

В результате аварии погибли три члена экипажа

В Арканзасе вчера, 19 ноября, разбился медицинский вертолет. Об этом сообщает АР.

В результате аварии три человека, которые находились на борту вертолета, погибли.

"Медицинский вертолет разбился в восточном Арканзасе", - говорится в сообщении.

Представитель федеральной авиационной администрации Линн Лунсфорд отметил, что на борту не было пациентов.

Он уточнил, что вертолет направлялся из Пайн-Блафф в Девитт.

Причину аварии пока не называют, ведется расследование.

12 ноября в провинции Ирака Ваcит разбился военный вертолет Ми-17.

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