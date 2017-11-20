В НАТО заявили о серьезном вмешательстве РФ в вопросы Каталонии

В Альянсе считают, что российская пропаганда должна показать жителям РФ, что якобы у стран Запада также есть проблемы

Сети российских аккаунтов в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на вопросе независимости Каталонии с сентября. Об этом сообщается в разведывательных отчетах Центра стратегических коммуникаций НАТО (STRATCOMCOE), передает издание El Pais.

84% сообщений в социальных сетях на русском языке идут от фальшивых учетных записей или от удаленно активизированных, то есть от ботов. С сентября они распространяли сообщения о Каталонии.

В НАТО заявили, что цель российской пропаганды - узаконить кремлевскую власть, показав жителям РФ, что у всех стран есть проблемы, "что Запад лицемерен, что во всех странах правительства действуют аналогичным образом". "Я думаю, что это все больше направлено на создание хаоса", - сказал директор центра Янис Сартс.

Публикация таких неправдивых новостей, как например о том, что 12 стран "поддерживают рождение нового каталонского государства", является первым шагом в процессе вмешательства пророссийских ботов.

Сначала фейковые новости публикуются на пропагандистских сайтах Sputnik или RT, а потом их распространяют в соцсетях боты. Аналитики центра НАТО считают, что 70- 80% объема распространения фейковой информации является результатом взаимодействия этих СМИ и автоматизированных аккаунтов.

14 ноября 2017 года в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

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