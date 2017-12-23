Пророссийский кандидат лидирует в предвыборной гонке в Чехии
23.12.2017 17:00
Действующий президент Чехии Милош Земан, известный симпатиями к руководству России, лидирует в опросах накануне президентских выборах
Милош Земан (фото - ЕРА)
Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в соцопросах накануне первого тура президентских выборов, запланированного на 12-13 января. Об этом сообщает издание Hospodarske Noviny со ссылкой на данные опроса Центра исследований общественного мнения - CVVM, проведенного со 2 по 17 декабря.
32% избирателей готовы на выборах поддержать Земана. Его главный соперник Иржи Драгош, экс-президент Академии наук Чехии, может набрать 21,5% голосов. На третьем месте - поэт и предприниматель Михал Горачек с 10,5% симпатий избирателей.
На выборах собираются принять участие 69% избирателей.
Ранее в декабрьском опросе Kantar TNS и Median для чешского телевидения Земана поддержали 43,5% избирателей, Драгоша - 28,5%, Горачека - 11,5%. Во втором туре и за Земана, и за Драгоша готовы проголосовать по 45%.
10 октября, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Земан заявил, что считает силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложил "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине. Сам он позже эти слова назвал своим мнением, извиняться за которое не намерен.
18 октября в Праге прошла акция протеста против Земана из-за его позиции по аннексированному Россией Крыму, и участия в политике бывшего министра финансов Андрея Бабиша.
Читайте также: Мастер скандала. Что в Чехии говорят о своем президенте
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:46
-
12:38
-
22.12.17
14:20
-
вчера
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров