Пророссийский кандидат лидирует в предвыборной гонке в Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан, известный симпатиями к руководству России, лидирует в опросах накануне президентских выборах





32% избирателей готовы на выборах поддержать Земана. Его главный соперник Иржи Драгош, экс-президент Академии наук Чехии, может набрать 21,5% голосов. На третьем месте - поэт и предприниматель Михал Горачек с 10,5% симпатий избирателей.





На выборах собираются принять участие 69% избирателей.





Ранее в декабрьском опросе Kantar TNS и Median для чешского телевидения Земана поддержали 43,5% избирателей, Драгоша - 28,5%, Горачека - 11,5%. Во втором туре и за Земана, и за Драгоша готовы проголосовать по 45%.





10 октября, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Земан заявил , что считает силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложил "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине. Сам он позже эти слова назвал своим мнением, извиняться за которое не намерен.





18 октября в Праге прошла акция протеста против Земана из-за его позиции по аннексированному Россией Крыму, и участия в политике бывшего министра финансов Андрея Бабиша.









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