USD:  27.75  28.06   EUR:  32.66  33.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри

24.12.2017 16:34
Операция по вызволению фонарика из экзотического животного была осложнена тем, что сам угорь представлял смертельную опасность для спасателей
В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В столице Финляндии работники океанариума Sea Life и медики провели спецоперацию по спасению электрического угря, после того, как он проглотил фонарик одного из работников. Об этом сообщает Yle.

Сообщается, что инцидент произошел в Хельсинки, когда у работника океанариума выпал из рук фонарик прямо в аквариум, где обитает угорь Райпе. Отмечается, что он и раньше проявлял интерес к металлу и электрике, а потому мгновенно проглотил находку.

Выловить угря из сосуда было довольно сложно, поскольку сохранялась угроза электрического удара и это заняло больше времени, чем с обычными рыбами. Попутно работники океанариума искали медиков, который взялись бы за операцию. Ими оказались сотрудники столичной университетской ветклиники. 

Ветеринару Окко Сукура удалось погрузить Райпе в наркоз и провести получасовую операцию по вызволению фонарика. В сообщении сказано, что во время процедуры жабры пациента окропляли обогащенной кислородом водой. Вернулся он в свой аквариум спустя семь часов. 

Читайте также: Ученые впервые поймали гигантского корабельного червя

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 