В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри

Операция по вызволению фонарика из экзотического животного была осложнена тем, что сам угорь представлял смертельную опасность для спасателей

В столице Финляндии работники океанариума Sea Life и медики провели спецоперацию по спасению электрического угря, после того, как он проглотил фонарик одного из работников. Об этом сообщает Yle.



Сообщается, что инцидент произошел в Хельсинки, когда у работника океанариума выпал из рук фонарик прямо в аквариум, где обитает угорь Райпе. Отмечается, что он и раньше проявлял интерес к металлу и электрике, а потому мгновенно проглотил находку.



Выловить угря из сосуда было довольно сложно, поскольку сохранялась угроза электрического удара и это заняло больше времени, чем с обычными рыбами. Попутно работники океанариума искали медиков, который взялись бы за операцию. Ими оказались сотрудники столичной университетской ветклиники.



Ветеринару Окко Сукура удалось погрузить Райпе в наркоз и провести получасовую операцию по вызволению фонарика. В сообщении сказано, что во время процедуры жабры пациента окропляли обогащенной кислородом водой. Вернулся он в свой аквариум спустя семь часов.

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