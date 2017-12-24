USD:  27.75  28.06   EUR:  32.66  33.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

За последние три года в Китае заблокировали более 13 тыс сайтов

24.12.2017 17:54
Лишение лицензий или блокирование сайтов осуществляется в Китае в рамках "борьбы с незаконным контентом в интернете"
За последние три года в Китае заблокировали более 13 тыс сайтов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Китае были лишены лицензий или закрыты более 13 тысяч сайтов за последние три года в связи с различными нарушениями. Об этом сообщает Синьхуа

"С 2015 года Государственная канцелярия интернет-информации и другие ведомства провели беседы с владельцами более 2200 сайтов, на которых были выявлены нарушения, свыше 13 тыс. сайтов были лишены лицензий или закрыты", - говорится в сообщении.

В докладе правящей партии, который был представлен в воскресенье, рассказывается о различных кампаниях, которые были проведены "для борьбы с незаконным контентом в интернете". 

Блокирование работы сайтов осуществляется в Китае согласно закону о кибербезопасности, который вступил в силу 1 июня этого года. Отмечается, что "незаконным контентом" считается информация, угрожающая госбезопасности, призывающая к террору и насилию, материалы порнографического характера и многое другое.

Читайте также: В Китае закрыли "излишне самостоятельные" новостные сайты

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 