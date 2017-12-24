Главный тренер "Валенсии" попал в ДТП, столкнувшись с кабаном

Авария произошла, когда Марселино Гарсии Тораль ехал со своей семьей домой для празднования Рождества

Сегодня утром в Испании произошло ДТП с участием главного тренера "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля, автомобиль которого столкнулся с кабаном. Об этом говорится в официальном заявлении его команды.

В сообщении сказано, что авария произошла по пути в его родную Астурию, куда он направлялся для празднования Рождества с семьей.



Отмечается, что после столкновения с животным он получил незначительные травы, после которых его вскоре отпустили из больницы. Однако более серьезные повреждения получила его 81-летняя мать, которая была госпитализирована.



Испанское издание Ecodiario пишет со ссылкой на службу спасения, что в результате аварии пострадали две женщины, которые ехали с ним в машине. Они должны были быть переведены в больницу Сан-Педро в Логроньо.



Марселино Гарсия Тораль возглавляет Валенсию с лета 2017 года. "Летучие мыши" занимают третье место в Ла Лиге, отставая от лидирующей Барселоны на 11 баллов.

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