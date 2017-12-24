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Трекинг Санта-Клауса: ПВО США и Flightradar разошлись во мнениях

24.12.2017 20:39
Американский проект "NORAD следит за Сантой" запущен с 1955 года, Flightradar же присоединился к отслеживанию саней только в этом году
Трекинг Санта-Клауса: ПВО США и Flightradar разошлись во мнениях
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Объединенное командование ПВО Северной Америки (NORAD) и сервис Flightradar24 разошлись во мнениях относительно того, в какой точке на карте сейчас находится Санта-Клаус. 

Согласно запущенной традиционной рождественской забаве американской противовоздушной обороны, Санта покинул столицу Катара Доху и в данный момент направляется в столицу Сомали Магодишо. 


На трекинге же Flightradar24 видно, что Санта находится где-то на территории Франции, покинув несколько минут назад Германию.

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Стоит отметить, что Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе около 12:00 по киевскому времени, на санях, запряженных девятью оленями. За первые полтора часа полета он успел раздать более 70 тысяч подарков. В данным момент, NORAD рапортует, что количество розданных подарков перевалило за отметку в два миллиарда (более 2 млрд и 300 млн).

Flightradar24 присоединился к отслеживаю Санты только в этом году. Проект же "NORAD следит за Сантой" был запущен впервые в 1955 году, когда один из крупных универмагов в американском штате Колорадо разместил рекламу о шибкой, где в призыве к детям позвонить Санта-Клаусу был указан номер горячей линии континентального командования ПВО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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