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В Китае произошел взрыв на ТЭС: пять человек погибли

24.12.2017 22:20
Девять работников получили ранения, четверо из которых скончались в больнице в тот жедень
В Китае произошел взрыв на ТЭС: пять человек погибли
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Китае произошел разрыв паропровода на тепловой электростанции, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В сообщении сказано, что по информации местных властей, инцидент произошел в городе Цзясин провинции Чжэцзян  на востоке страны, в субботу примерно в 13:47 в котельной

Отмечается, что в результате аварии девять работников получили ранения. Четыре из них скончались в больнице в тот же день. Сегодня умер еще один человек.

Проводится расследование для установления причин взрыва.

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