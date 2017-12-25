Президентские выборы в России: ЦИК приняла документы у Навального

Российский оппозиционер уверен - его зарегистрируют в качестве кандидата в президенты России

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в президентских выборах в 2018 году, сообщает Радио Свобода.

Позже он заявил журналистам, что уверен - за принятием документов последует и регистрация его в качестве кандидата. Сотрудники ЦИК сказали, что о регистрации ему сообщат через несколько дней, до Нового года.

23 декабря сообщалось, что партия Единая Россия поддержала решение Владимира Путина.

О намерении избираться помимо Путина объявили также Владимир Жириновский (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.

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