МВД Италии: ЕС в 2018 году хочет принять 10 тыс беженцев из Ливии

Министр внутренних дел Италии подчеркнул, что мигранты смогут попасть в Европу без рисков, с помощью гуманитарных коридоров

В 2018 году Европейский Союз планирует расселить у себя 10 тыс мигрантов из Ливии. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, передает издание The Local.

Сейчас большинство из мигрантов находятся в лагерях для беженцев.

Миннити отметил, что они смогут приехать и поселиться в Европе без риска, с помощью гуманитарных коридоров.

24 декабря канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС необходимо пересмотреть политику по беженцам, а фиксированные квоты по приему мигрантов только усилят раскол Евросоюза.

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