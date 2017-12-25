Во Флориде разбился легкомоторный самолет: пятеро погибших
25.12.2017 05:24
Погибли все находившиеся на борту, включая пилота
Фото: Fox News
В центральной Флориде (США) в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 340 погибли пятеро человек, в том числе, члены одной семьи, сообщает местная полиция, передает Fox News.
Самолет упал сразу после взлета в аэропорту рано утром. Вылет производился в условиях тумана, сообщает полиция.
Все находившиеся на борту, включая пилота, погибли мгновенно.
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