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Во Флориде разбился легкомоторный самолет: пятеро погибших

25.12.2017 05:24
Погибли все находившиеся на борту, включая пилота
Во Флориде разбился легкомоторный самолет: пятеро погибших
Фото: Fox News

В центральной Флориде (США) в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 340 погибли пятеро человек, в том числе, члены одной семьи, сообщает местная полиция, передает Fox News.

Самолет упал сразу после взлета в аэропорту рано утром. Вылет производился в условиях тумана, сообщает полиция.

Все находившиеся на борту, включая пилота, погибли мгновенно.

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