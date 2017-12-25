В Альпах спасли более 100 человек, застрявших на канатной дороге

С привлечением вертолетов спасатели освободили людей из кабин. Причина поломки канатной дороги пока не установлена

По меньшей мере 100 человек застряли на канатной дороге на горнолижном курорте Шамрус во французских Альпах, сообщает Deutsche Welle.

Для спасения людей на остановившейся канатной дороге были привлечены вертолеты. По данным местных СМИ, в ловушке оказались более 160 человек.

Благодаря хорошей погоде спасательная операция прошла успешно. Люди ждали в кабинах около часа.

Причина выхода канатной дороги из строя пока не установлена.

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