Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на два года
Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет организации на два года, сообщает Укринформ.
Сумма бюджета составляет $5,395 млрд.
Уточняется, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш изначально просил больше - $5,4 млрд.
Бюджет ООН формируется на основе взносов 193 государств-членов организации. Размеры взносов зависят от возможностей самих стран, исходя из их ВВП и дохода на душу населения. Размер одного взсноса от страны не может превышать 22% от всего бюджета организации.
На сегодняшний день самые крупные взносы в ООН делают США (22%). В числе лидеров по финансированию организации также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).
13 декабря США заявили, что необходимо сократить на $250 млн бюджет ООН на 2018-2019 года.
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