Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на два года

Бюджет ООН на два следующих года составляет $5,395 млрд

Генеральная ассамблея ООН приняла бюджет организации на два года, сообщает Укринформ.

Сумма бюджета составляет $5,395 млрд.

Уточняется, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш изначально просил больше - $5,4 млрд.

Бюджет ООН формируется на основе взносов 193 государств-членов организации. Размеры взносов зависят от возможностей самих стран, исходя из их ВВП и дохода на душу населения. Размер одного взсноса от страны не может превышать 22% от всего бюджета организации.

На сегодняшний день самые крупные взносы в ООН делают США (22%). В числе лидеров по финансированию организации также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

13 декабря США заявили, что необходимо сократить на $250 млн бюджет ООН на 2018-2019 года.

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