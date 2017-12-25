Власти Венесуэлы начали освобождать политзаключенных

Мадуро решил выпустить 80 человек к Рождеству. Все они обвиняются в "заговоре с целью свержения правительства и продвижения насилия"

Правительство Венесуэлы освободило первую группу из 80 заключенных, которых власти обещали выпустить на свободу в качестве "редкого жеста доброй воли в отношении оппозиции", сообщает Голос Америки.

Ранее правительство президента Николаса Мадуро объявило, что выпустит по меньшей мере 80 человек, задержанных в связи с участием в антиправительственных демонстрациях. Заключенных освобождают по одному.

Правозащитные организации утверждают, что власти держат под стражей до 268 политических заключенных.

Мадуро заявляет, что все они находятся в тюрьме по обоснованным обвинениям в заговоре с целью свержения правительства и продвижения насилия.

24 декабря власти Венесуэлы выдворили посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного в делах Крейба Ковалика за якобы нарушение закона и вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

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